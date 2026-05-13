بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية فوق بحر البلطيق

وكتب الوزير في منشور على منصة "إكس": "طائراتنا اعترضت فوق المياه الدولية في الطائرة الروسية الاستطلاعية إيل-20".وبحسب بيان صادر عن القيادة العملياتية للقوات المسلحة ، تم نشر طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة الروسية بعد رصدها فوق بحر البلطيق، وزعم البيان أن "الطائرة الروسية كانت تحلق بدون خطة طيران مسبقة وبدون تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال".وأكدت القيادة العملياتية البولندية أنه "لم يحدث أي انتهاك للمجال الجوي البولندي" في تحليق الطائرة الروسية، وأجرت الطائرات البولندية مهمة تعرف بصري، ثم عادت إلى قواعدها.