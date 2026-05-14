رغم وقف النار .. مقتل وإصابة 59 طفلا على الأقل في لبنان خلال الأسبوع الماضي

وأفادت المنظمة أن "الأيام السبعة الماضية شهدت مقتل أو إصابة 59 طفلا على الأقل، بينهم طفلان قتلا مع والدتهما اليوم في غارة على سيارتهما، مشيرة إلى أن سجلت 23 قتيلا و93 جريحا منذ الهدنة، ليصل الإجمالي منذ 2 آذار إلى 200 قتيل و806 جرحى، أي نحو 14 طفلا يوميا.وقال إدوارد بيجبيدير، لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "الأطفال يُقتلون ويصابون في وقت كان يفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم"، محذرا من ضغوط نفسية لـ770 ألف طفل تشمل القلق والكوابيس، مع تدهور حاد في النفسية بنسبة 72% للقلق و62% للاكتئاب.ودعت إلى استثمار عاجل في الدعم النفسي والالتزام بالقانون الدولي الإنساني لضمان الهدنة، مؤكدة توسيع خدماتها رغم تجاوز الاحتياجات للموارد المتاحة.