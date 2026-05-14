ترامب وشي في بكين.. اتفاق على "تصفير الأزمات" وتحذيرات من صدام بسبب تايوان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية فوق بحر البلطيق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563984-639143407848096484.png
ترامب وشي في بكين.. اتفاق على "تصفير الأزمات" وتحذيرات من صدام بسبب تايوان
دوليات
2026-05-14 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
بعد مباحثات استمرت ساعتين، اختتم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
ونظيره الصيني
شي جين بينغ
-اليوم الخميس- قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين.
وبعد وصول
ترامب
إلى بكين، حضر حفل استقبال مساء الأربعاء، ثم استقبله الرئيس الصيني صباح اليوم الخميس في قاعة الشعب الكبرى، مركز العمل التشريعي للحكومة الشيوعية، ومركز الفعاليات الثقافية والاجتماعية المهمة في الجانب الغربي من
ميدان تيانانمن
.
وحسب وكالة أسوشيتد برس، تصافح الرجلان وتبادلا أطراف الحديث، وربّت ترامب على ذراع شي قبل التقاط الصور التذكارية.
وتتميز القاعة بدرج ضخم مغطى بسجاد أحمر، ومساحات شاسعة من الرخام، حيث علّق الجنود أعلاما أمريكية وصينية كبيرة.
انطلاق المباحثات
وبحسب الجزيرة، استمرت مراسم الاستقبال نحو 15 دقيقة، ثم انطلقت المباحثات المخطط لها أن تستمر مدة ساعتين.
وقال الرئيس الصيني إنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي بشأن قضايا رئيسية، مضيفا أنه لطالما اعتقد أن المصالح المشتركة بين
الصين
والولايات المتحدة تفوق الخلافات.
وتابع قائلا، "لنجعل عام 2026 عاما تاريخيا ومعْلما بارزا للعلاقات الصينية الأمريكية لمواصلة الماضي وفتح آفاق المستقبل"، وفق تعبيره.
وأكد الرئيس الصيني أن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الخلافات العالقة مع الجانب الأمريكي.
ونقلت رويترز عن شي تأكيده أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية، مشيرا إلى أن كلا الجانبين حقق نتائج إيجابية.
وأوضح شي أن العلاقة المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم بأسره، مضيفا أن التعاون بين البلدين يحقق مكاسب لهما، في حين أن المواجهة بينهما تؤدي إلى أضرار متبادلة.
بدوره، قال ترامب إن العلاقة بين
الولايات المتحدة
والصين "ستكون أفضل من أي وقت مضى"، مشددا على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بـ"القائد
العظيم
".
قضية تايوان
وحول تايوان، قال الرئيس الصيني إنه إذا أُسيء التعامل مع قضية تايوان، فسيؤدي ذلك إلى
صدام
بين الولايات المتحدة والصين، مضيفا أن إساءة التعامل مع القضية قد تدفع بالعلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة.
وتابع شي قائلا إنه إذا أُحسن التعامل مع القضية، يمكن للعلاقات الثنائية أن تحافظ على استقرارها الشامل، مؤكدا أن "استقلال تايوان والسلام عبر
مضيق تايوان
أمران لا يجتمعان".
من جهتها، أعلنت تايوان أن الولايات المتحدة "جددت تأكيد دعمها الواضح والحازم" للجزيرة، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ختام جلسة المباحثات، قال الرئيس الصيني إن بلاده والولايات المتحدة ستعملان على بناء علاقات استراتيجية مستقرة في إطار وضع جديد للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن التشاور المتكافئ بين الجانبين هو الخيار الصحيح الوحيد لإدارة الخلافات وتعزيز التعاون.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب وشي يتفقان على إبقاء هرمز مفتوحاً ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي
06:04 | 2026-05-14
استراليا تطلق تحذيرات من "اضطرابات جوية" بسبب توترات الشرق الاوسط
09:01 | 2026-02-25
ترامب يصف عراقجي بـ"الذكي" ويتحدث عن اتفاق جيد للشعب الأمريكي
16:57 | 2026-04-22
ترامب يتحدث عن "يوم سيء" لإيران بدون اتفاق
17:15 | 2026-02-23
ترامب وشي في بكين
اتفاق على "تصفير الأزمات" وتحذيرات من صدام بسبب تايوان
الولايات المتحدة
ميدان تيانانمن
السومرية نيوز
دونالد ترامب
مضيق تايوان
سومرية نيوز
شي جين بينغ
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
36.67%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
23.15%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
محليات
20.36%
08:40 | 2026-05-13
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
08:40 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.81%
03:59 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2026-05-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
من الشاحن إلى خصلة الشعر.. إجراءات أمريكية "غير مسبوقة" لحماية ترامب في بكين
07:06 | 2026-05-14
رغم قرار المنع.. كيف دخل روبيو إلى الصين خلال زيارة ترامب؟
07:05 | 2026-05-14
إيران تعلن السماح للسفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز
06:55 | 2026-05-14
الرئيس الصيني: نهضة بكين وشعار "جعل أمريكا عظيمة" يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب
06:43 | 2026-05-14
ترامب وشي يتفقان على إبقاء هرمز مفتوحاً ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي
06:04 | 2026-05-14
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية
04:36 | 2026-05-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.