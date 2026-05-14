ترامب وشي في بكين.. اتفاق على "تصفير الأزمات" وتحذيرات من صدام بسبب تايوان

وبعد وصول إلى بكين، حضر حفل استقبال مساء الأربعاء، ثم استقبله الرئيس الصيني صباح اليوم الخميس في قاعة الشعب الكبرى، مركز العمل التشريعي للحكومة الشيوعية، ومركز الفعاليات الثقافية والاجتماعية المهمة في الجانب الغربي من .وحسب وكالة أسوشيتد برس، تصافح الرجلان وتبادلا أطراف الحديث، وربّت ترامب على ذراع شي قبل التقاط الصور التذكارية.وتتميز القاعة بدرج ضخم مغطى بسجاد أحمر، ومساحات شاسعة من الرخام، حيث علّق الجنود أعلاما أمريكية وصينية كبيرة.وبحسب الجزيرة، استمرت مراسم الاستقبال نحو 15 دقيقة، ثم انطلقت المباحثات المخطط لها أن تستمر مدة ساعتين.وقال الرئيس الصيني إنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي بشأن قضايا رئيسية، مضيفا أنه لطالما اعتقد أن المصالح المشتركة بين والولايات المتحدة تفوق الخلافات.وتابع قائلا، "لنجعل عام 2026 عاما تاريخيا ومعْلما بارزا للعلاقات الصينية الأمريكية لمواصلة الماضي وفتح آفاق المستقبل"، وفق تعبيره.وأكد الرئيس الصيني أن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الخلافات العالقة مع الجانب الأمريكي.ونقلت رويترز عن شي تأكيده أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية، مشيرا إلى أن كلا الجانبين حقق نتائج إيجابية.وأوضح شي أن العلاقة المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم بأسره، مضيفا أن التعاون بين البلدين يحقق مكاسب لهما، في حين أن المواجهة بينهما تؤدي إلى أضرار متبادلة.بدوره، قال ترامب إن العلاقة بين والصين "ستكون أفضل من أي وقت مضى"، مشددا على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بـ"القائد ".قضية تايوانوحول تايوان، قال الرئيس الصيني إنه إذا أُسيء التعامل مع قضية تايوان، فسيؤدي ذلك إلى بين الولايات المتحدة والصين، مضيفا أن إساءة التعامل مع القضية قد تدفع بالعلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة.وتابع شي قائلا إنه إذا أُحسن التعامل مع القضية، يمكن للعلاقات الثنائية أن تحافظ على استقرارها الشامل، مؤكدا أن "استقلال تايوان والسلام عبر أمران لا يجتمعان".من جهتها، أعلنت تايوان أن الولايات المتحدة "جددت تأكيد دعمها الواضح والحازم" للجزيرة، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وفي ختام جلسة المباحثات، قال الرئيس الصيني إن بلاده والولايات المتحدة ستعملان على بناء علاقات استراتيجية مستقرة في إطار وضع جديد للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن التشاور المتكافئ بين الجانبين هو الخيار الصحيح الوحيد لإدارة الخلافات وتعزيز التعاون.