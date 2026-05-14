بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية فوق بحر البلطيق
المزيد
تفضيلاتي
ترامب وشي يتفقان على إبقاء هرمز مفتوحاً ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي
دوليات
2026-05-14 | 06:04
أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيسين الأمريكي
دونالد ترامب
والصيني
شي جين بينغ
ناقشا، خلال اجتماعهما، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية بين القطبين العالميين.
وتوصل الرئيسان إلى توافق حول موقفين بارزين على الصعيد الدولي، هما ضرورة إبقاء
مضيق هرمز
مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.
وخلال الاجتماع الذي امتد لنحو ساعتين وربع الساعة، أكد الرئيس الصيني أن الحروب التجارية "لا يوجد فيها فائز"، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين "مفيدة للطرفين".
ونقلت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الصينية
،
ماو نينغ
، عن شي قوله: "لقد حققت فرقنا الاقتصاد والتجارية نتائج متوازنة وإيجابية بشكل عام، وهذا خبر سار لشعبي البلدين وللعالم أجمع"، فيما أضافت ماو عبر منصة "إكس" أن على الجانبين الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي بذلا جهداً كبيراً لخلقه.
وتطرقت المحادثات إلى عدد من الملفات الحساسة، تصدرها ملف تايوان الذي وصفه شي بأنه "القضية الأكثر أهمية وحساسية"، محذراً من أن القوتين العظميين قد تنتهيان إلى صراع مباشر إذا لم تتعامل
الولايات المتحدة
مع هذه القضية "بحذر"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاستقرار واعتماد مبدأ "المنافسة المعتدلة".
وبحسب وكالة "
شينخوا
" الصينية، ناقش الزعيمان أيضاً الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية؛ حيث رحب شي بمشاركة أعمق للشركات الأمريكية في مسيرة الإصلاح والانفتاح الصينية، مثنياً على التفاهمات التي توصلت إليها الفرق الاقتصادية. من جانبه، قدم
ترامب
قادة الأعمال المشاركين ضمن وفده، مشجعاً إياهم على توسيع التعاون مع بكين، رغم بقاء التساؤلات حول مدى شمول هذا التعاون لعمالقة
الذكاء الاصطناعي
مثل "إنفيديا".
وفي ختام اللقاء، دعا الرئيس الصيني إلى الاستخدام الكامل للقنوات الدبلوماسية والعسكرية والسياسية المتاحة بين البلدين، بما في ذلك توسيع آفاق التعاون في مجال إنفاذ القانون لضمان استقرار العلاقات الثنائية.
مقالات ذات صلة
ترامب: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا طوال الوقت
17:28 | 2026-03-15
ترامب يهاجم ميرتس بشأن موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي
17:48 | 2026-04-28
ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعني محو إسرائيل من الخريطة
13:34 | 2026-03-13
ترامب يشكر ايران: هرمز مفتوح وجاهز للمرور الكامل
09:17 | 2026-04-17
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
36.67%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
23.15%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
محليات
20.36%
08:40 | 2026-05-13
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
08:40 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.81%
03:59 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2026-05-13
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
