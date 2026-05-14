رغم قرار المنع.. كيف دخل روبيو إلى الصين خلال زيارة ترامب؟

وبحسب وسائل فان، وزير الخارجية الأمريكي معاقب من قبل وممنوع من دخولها منذ 2020 بسبب مواقفه السابقة عندما كان عضوا في وكانت لديه مواقف حادة ضد الصين "، مشيرا الى انه " خلال زيارته الرسمية لبكين برفقة ، اعتمدت الحكومة الصينية ووسائل إعلامها الرسمية رسمًا كتابيًا جديدًا لاسم عائلته باللغة الصينية".وتابعت، ان" الصين قامت بتغيير المقطع الأول من اسمه ليصبح "لوبيو" (Lubio) بدلاً من "روبيو"، مما خلق "ثغرة قانونية" سمحت له بدخول البلاد بصفته وزيراً للخارجية، بينما يظل اسمه القديم (روبيو) "نظرياً" مدرجاً على قوائم المنع والعقوبات".