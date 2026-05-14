ما هو "فخ ثوسيديدس" الذي حذر منه الرئيس الصيني

وشدد الرئيس الصيني على أن "المصالح المشتركة أكبر من الخلافات، وضرورة أن تكون بكين وواشنطن شركاء وليس خصوماً، والبدء من الطريق الصحيح للتعامل مع القوى الكبرى في عصر جديد"، كما طرح عدة تساؤلات منها، هل تستطيع والولايات المتحدة تجاوز هذا الفخ وابتكار نموذج جديد لعلاقات القوى الكبرى؟وثوسيديديس، هو مؤرخ يوناني كتب عن الحرب البيلوبونيسية بين وإسبرطة (431-404 قبل الميلاد)، حيث أشار إلى أن صعود أثينا، والخوف الذي أثاره هذا الصعود في إسبرطة، جعل الحرب حتمية.وقصد المؤرخ أن السبب الحقيقي للحرب لم يكن حادثة معينة، بل خوف القوة القديمة من صعود القوة الجديدة. ومن هنا جاء مصطلح “فخ ثوسيديديس”.هذا المصطلح ظهر مجددا عام 2012 في مقال الباحث في ، غراهام أليسون الذي استخدمه لتفسير الصراع بين والصين، وتفترض هذه النظرية أن التاريخ يدفع قوة راسخة وقوة صاعدة نحو الصدام. وقد استخدم ومسؤولون صينيون آخرون هذه الفكرة للتأكيد على ضرورة تجنب الصين والولايات المتحدة لهذا المصير.ومصطلح "فخ ثوسيديدس" يعد شائعاً في دراسات السياسة الخارجية، إذ يشير إلى فكرة أنه عندما تهدد قوة صاعدة بإزاحة قوة قائمة، غالباً ما تكون النتيجة "حرباً"، لكن في العصر الحالي يتداول المفهوم السياسي في إشارة إلى صعود الصين وقلق .والسؤال المحوري حول النظام العالمي لهذا الجيل، هو ما إذا كان بإمكان الصين والولايات المتحدة الإفلات من هذا الفخ، إذ يذكر تشبيه المؤرخ اليوناني بالمخاطر المصاحبة، عندما تنافس قوة صاعدة قوة حاكمة، كما تحدت أثينا إسبرطة في القديمة، أو كما فعلت مع قبل قرن من الزمان، بحسب مجلة The Atlantic.