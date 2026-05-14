وزير الدفاع الاسرائيلي مهمتنا في إيران لم تنتهِ ونستعد للعودة قريباً

وأضاف كاتس: "نحن مستعدون لاحتمال أن يطلب منا التصرف مرة أخرى، وربما حتى قريبا". وأكد أنه "إذا لم يتم تحقيق الأهداف، فسنتحرك مرة أخرى".ويأتي هذا التصريح في وقت كشف فيه مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن تل أبيب قررت رفع حالة التأهب القصوى خلال نهاية الأسبوع تحسبا لقرار الرئيس الأمريكي استئناف الحرب على ، مؤكدين أن "أي عملية من هذا القبيل ستتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".يذكر أن العملية الدبلوماسية التي تتوسط فيها باكستان لحل الأزمة وصلت إلى طريق مسدود. والثلاثاء، رفضت الحكومة الإيرانية فكرة تعديل مقترحاتها التي قال إنها "غير مقبولة إطلاقا".ودعا وزير الخارجية الصيني باكستان إلى "تكثيف" جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح .