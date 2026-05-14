وزير الدفاع الاسرائيلي مهمتنا في إيران لم تنتهِ ونستعد للعودة قريباً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية فوق بحر البلطيق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564015-639143621506826175.jpg
وزير الدفاع الاسرائيلي مهمتنا في إيران لم تنتهِ ونستعد للعودة قريباً
دوليات
2026-05-14 | 09:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6 شوهد
قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، إن مهمة بلاده في
إيران
لم تنته بعد، مشيرا إلى أن
إسرائيل
تستعد لاحتمال العودة إلى مهاجمة إيران قريبا.
وأضاف كاتس: "نحن مستعدون لاحتمال أن يطلب منا التصرف مرة أخرى، وربما حتى قريبا". وأكد أنه "إذا لم يتم تحقيق الأهداف، فسنتحرك مرة أخرى".
ويأتي هذا التصريح في وقت كشف فيه مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن تل أبيب قررت رفع حالة التأهب القصوى خلال
عطلة
نهاية الأسبوع تحسبا لقرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
استئناف الحرب على
إيران
، مؤكدين أن "أي عملية من هذا القبيل ستتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".
يذكر أن العملية الدبلوماسية التي تتوسط فيها باكستان لحل الأزمة وصلت إلى طريق مسدود. والثلاثاء، رفضت الحكومة الإيرانية فكرة تعديل مقترحاتها التي قال
ترامب
إنها "غير مقبولة إطلاقا".
ودعا وزير الخارجية الصيني
وانغ يي
باكستان إلى "تكثيف" جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح
مضيق هرمز
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: مهمتنا في إيران ستنتهي قريباً وانتظروا ضربة اليوم
09:02 | 2026-03-19
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بمنع عودة 600 ألف نازح جنوب الليطاني
07:31 | 2026-04-03
وزير الدفاع الإسرائيلي: بدأنا هجوما استباقيا ضد إيران
02:21 | 2026-02-28
الدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
03:02 | 2026-04-18
ايران
اسرائيل
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
يسرائيل كاتس
وزير الدفاع
مضيق هرمز
وانغ يي
إسرائيل
دونالد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
37.6%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
محليات
21.56%
08:40 | 2026-05-13
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
08:40 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.83%
03:59 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2026-05-13
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
منوعات
20%
13:01 | 2026-05-13
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
13:01 | 2026-05-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
المركزية الأميركية: إيران ما زالت تحتفظ بنحو 10% فقط من المسيرات والصواريخ
10:29 | 2026-05-14
سلام وعون يتابعان.. جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
09:34 | 2026-05-14
ما هو "فخ ثوسيديدس" الذي حذر منه الرئيس الصيني
07:46 | 2026-05-14
من الشاحن إلى خصلة الشعر.. إجراءات أمريكية "غير مسبوقة" لحماية ترامب في بكين
07:06 | 2026-05-14
رغم قرار المنع.. كيف دخل روبيو إلى الصين خلال زيارة ترامب؟
07:05 | 2026-05-14
إيران تعلن السماح للسفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز
06:55 | 2026-05-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.