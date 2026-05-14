سلام وعون يتابعان.. جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

ووصل الوفدان اللبناني والإسرائيلي، والسفير الأميركي لدى ، إلى مقر الخارجية الأميركية تمهيداً لانطلاق المفاوضات برعاية أميركية.ويُتابع رئيسا الجمهورية والحكومة مجريات المفاوضات في ، حيث عقدا لقاء ثنائياً في قصر منذ بعض الوقت.تكتسب الجولة الثالثة من المفاوضات دلالات بارزة ومهمة، عكستها الإجراءات التي أعدّتها الخارجية الأميركية، إذ ستجري الجولة الثالثة على مدى يومَي الخميس والجمعة من الصباح إلى المساء، بما يُضفي الجدية الكاملة على الإطار التفاوضي بالغ الجديّة والحساسية.ويرأس الوفد اللبناني اليوم السفير سيمون كرم، الذي سبق أن تولى مهمة تفاوضية ضمن لجنة "الميكانيزم"، على أن تكون سفيرة في واشنطن ندى إلى جانبه، مع الملحق العسكري اللبناني في ، في حين سيبقى السفير الإسرائيلي في واشنطن يحئييل ليتر على رأس الوفد الإسرائيلي المفاوض مع شخصية عسكرية.