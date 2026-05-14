عراقجي: أي هجوم جديد على إيران سيبوء بالفشل
دوليات
2026-05-14 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6 شوهد
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
إن أي هجوم جديد قد يشنه
الجيش الأمريكي
على
إيران
سينتهي حتما بالفشل.
وأضاف عراقجي في تصريح لوكالة أنباء إرنا، معلقا على احتمال شن
الولايات المتحدة
هجوماً على
إيران
عند عودة
دونالد ترامب
من
الصين
: "لقد اعتدنا على التهديدات. لأنهم يكررونها منذ فترة طويلة بأشكال ووسائل مختلفة، وهم يعلمون أن تهديداتهم، وحتى الحرب التي أشعلوها، لم ولن تحقق أي نتائج".
وأشار الوزير عراقجي إلى أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران.
وتابع الوزير الإيراني: "بمعنى آخر، لا يكمن حل الموقف في التهديدات. إذا قرروا اختبارنا والدخول في حرب، فلن يحصلوا إلا على ما حصدوه في الماضي. آمل أن يتخلوا عن هذا الخطاب بنهج عقلاني، مع أنه لا أمل في أن يلجأوا إلى المنطق".
وعلى خلفية زيارة
ترامب
إلى الصين، صرح
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
بأن
إسرائيل
مستعدة لاستئناف محتمل للعمل العسكري ضد إيران إذا لزم الأمر لتحييد التهديدات المتبقية.
وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة الأراضي الإيرانية وهو ما دفع إيران لاستهداف مواقع ومنشآت أمريكية في المنطقة مع ضرب الأراضي الإسرائيلية. وأعلنت
واشنطن
وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القتالية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
