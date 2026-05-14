​واشنطن تعلن إتمام عملية إخراج اليورانيوم من فنزويلا

وجاء في بيان صحفي للوزارة: "تم نقل المادة (اليورانيوم المخصب) بواسطة المملكة المتحدة ووصلت الشحنة بأمان إلى منشأة ريفر في أيكن، الجنوبية، في أوائل شهر مايو للتخلص منها لاحقا".وزعمت الوزارة بأن التابعة لوزارة ، نجحت حتى الآن، في إخراج أو التخلص من أكثر من 7340 كيلوغراما من المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة في جميع أنحاء العالم.وسبق أن أبلغت النووي الوطني الأمريكية NNSA عن إخراج 13.5 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من فنزويلا، والتي ظلت في مفاعل الأبحاث RV-1 المعطل منذ عام 1991، وذكرت الوكالة أن التخلص من هذه المخزونات قضى على المخاطر المرتبطة بوجود مواد فائضة من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة في المنطقة.