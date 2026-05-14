الجيش الإسرائيلي يعلن "اعتراض" صواريخ باتجاه كريات شمونة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن "اعتراض" صواريخ باتجاه مستوطنة كريات شمونة.

وقال الجيش الإسرائيلي، "اعترضنا عدة صواريخ أطلقت من باتجاه كريات شمونة وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة".

الى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، "اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط 3 أخرى بمناطق مفتوحة".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت، مساء الخميس، أن صفارات في كريات شمونة ومحيطها بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان".