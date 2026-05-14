قصف إسرائيلي "فوسفوري" يستهدف مناطق جنوبي لبنان

وأوضحت تلك الوسائل، أنه تم تسجيل غارة إسرائيلية في بلدة وقصف فوسفوري على بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية جنوبي .وأضافت أن غارة إسرائيلية بالفوسفوري استهدفت مرتفع علي الطاهر بالنبطية جنوبي لبنان.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 65 بنية تحتية جنوبي لبنان.ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي والميداني في لبنان، بالتزامن مع انتقال الغارات الإسرائيلية من القرى الحدودية الجنوبية إلى عمق .