صندوق النقد يعلق على حوار واشنطن وبكين: يدعم الاقتصاد العالمي

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق أهمية استمرار الحوار بين والصين، معتبرة أن التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم يسهم في تخفيف التوترات التجارية وتقليص حالة عدم اليقين، بما يدعم الاقتصاد العالمي.وخلال مؤتمر صحفي تعليقا على النتائج الأولية للقمة بين وشي جين في ، قالت كوزاك إن أي حوار بناء بين البلدين يعد تطورا إيجابيا للاقتصاد العالمي.وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو السيناريو السلبي المتوسط الذي حدده في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي، بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق ، ما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.ويتوقع الصندوق في هذا السيناريو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.1% في التوقعات الأساسية الأكثر تفاؤلا، بعد نمو بلغ 3.4% في 2025، كما يفترض استمرار أسعار النفط المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم.ورغم ارتفاع أسعار الطاقة، أشارت كوزاك إلى أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال مستقرة، مؤكدة أن الظروف المالية العالمية ما زالت تيسيرية.وأضافت أن يواصل دراسة تقديم مساعدات مالية للدول المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، من دون الكشف عن أسماء دول محددة.