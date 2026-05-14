"إف بي آي" يرصد 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "مونيكا ويت"

وفي فبراير 2019، واجهت ويت لائحة اتهام من هيئة محلفين اتحادية كبرى في ، بتهم التجسس، بما في ذلك تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي لإيران.ووفقا لبيان صحفي صادر عن في ، خدمت ويت، وهي عميلة استخبارات سابقة في الأميركي وعميلة خاصة في التابع لسلاح الجو، في الجيش بين عامي 1997 و2008، قبل أن تعمل مقاولة لدى الحكومة الأميركية حتى عام 2010.وأتاحت خدمتها العسكرية وعملها كمقاولة الوصول إلى معلومات شديدة السرية تتعلق بالاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، بما في ذلك الأسماء الحقيقية لعناصر سرية في الأميركي.ويزعم المسؤولون أن ويت قدمت معلومات حساسة للحكومة الإيرانية، مما عرض معلومات وبرامج حساسة وسرية خاصة بالأمن الأميركي للخطر، وفقا للائحة الاتهام.وحسب شبكة " نيوز"، تقيم ويت في وتتحدث الفارسية، وقد تستخدم أسماء مستعارة، منها " " أو "نرجس ويت".ويعتقد أنها "تعمدت تقديم معلومات تعرض حياة الأفراد الأميركيين وعائلاتهم المتمركزين في الخارج للخطر، وأجرت أبحاثا لصالح إيران لتمكينها من استهداف زملائها السابقين في الحكومة الأميركية".وقال "إف بي آي"، إن "انشقاق ويت إلى إيران أفاد ، الذي يضم عناصر مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية، والحرب غير التقليدية، وتقديم الدعم المباشر لعدة منظمات إرهابية تستهدف المواطنين والمصالح الأميركية".