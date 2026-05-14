ترامب من الصين: تدمير إيران عسكريا سيستمر

أكد الرئيس الأمريكي ، أن ما وصفه تدمير عسكريا سيستمر، وذلك خلال كلمة له بعد زيارته .

وقال ، "نأمل أن تصبح علاقتنا مع أقوى وأفضل من أي وقت مضى"، مضيفا " هي الدولة الأكثر جذبا في العالم حاليا ونسعى لعلاقات أقوى مع بيجين".

ولفت الى أن "الرئيس شي هنأني شخصيا على النجاحات الهائلة التي تحققت في فترة زمنية قصيرة"، مردفا "الرئيس شي كان محقا في اعتقاده بأن بلدنا ربما كانت في حالة تراجع مشيرا إلى فترة إدارة بايدن"، مشددا بالقول "تدمير عسكريا سيستمر".

ووصل ترامب، الأربعاء، إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني .