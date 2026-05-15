ترامب: لن أصبر كثيرا على إيران

وحث في مقابلة مع برنامج هانيتي على نيوز، "على إبرام اتفاق مع "، مشيرا ‌إلى أن "الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من يتعلق بالصورة العامة أكثر مما يتعلق بالأمن".وذكر ترامب "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق".ولدى سؤاله في المقابلة ⁠عن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من إيران، ذكر ترامب أن "هذه المسألة ضرورية فقط من أجل العلاقات العامة".