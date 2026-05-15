صحيفة أميركية: ترامب لا يستخدم هاتفه الذكي الشخصي

وتلقى وبقية أعضاء الوفد الأمريكي تعليمات بعدم استخدام الهواتف الشخصية، بسبب خطر الاختراق المزعوم.وأكد للصحيفة أن ترامب لن يستخدم هاتفه الشخصي في .كما أشارت " بوست" إلى انخفاض نشاط ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الزيارة.ويستخدم موظفو الإدارة المرافقون للرئيس في الرحلة هواتف وحسابات بريد إلكتروني مؤقتة.ووفقا للصحيفة فإنه يتم الاحتفاظ بجميع الأجهزة الإلكترونية الشخصية التابعة للمسؤولين الأمريكيين في أقفاص "فاراداي، التي تحميها من المجالات الكهرومغناطيسية الخارجية. وتُخزن هذه الأجهزة على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، وسيتمكن ترامب وفريقه من الوصول إليها فور عودتهم.وزار الرئيس الأمريكي الصين في الفترة من 13 إلى 15 ايار. وقد جرت محادثاته الأخيرة مع اليوم الجمعة، وبعدها غادر ترامب الصين.