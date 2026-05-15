الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان

ووفقا لتحذير الجيش الإسرائيلي، هذه البلدات الخمس هي شبريحا، والحمادية، وحي زقوق المفدي، ومعشوق والحوش في قضاء صور.ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سكان البلدات الخمسة بمغادرتها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر، مطالبا سكانها بوجوب إخلاء منازلهم "فورا"، لأن الجيش الإسرائيلي مضطر إلى "العمل بقوة" ضد "في ضوء قيامه.. بخرق اتفاق وقف إطلاق النار".وكان الجيش الإسرائيلي أصدر، أمس الخميس، بيانا لإنذار السكان لإخلاء ثماني بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب قبل ضربات محتملة.