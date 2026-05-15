كما قررت المصرية استدعاء عدد من شهود العيان الذين تواجدوا في موقع الحادث لسماع أقوالهم وكشف ملابسات الواقعة.وكانت قد ألقت القبض على المحامي المتهم عقب اعتدائه على زميله باستخدام سلاح أبيض "كتر"، إثر مشادة كلامية حادة نشبت بينهما وتطورت إلى اشتباك جسدي.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الخلاف يعود إلى خصومة قضائية بين الطرفين، حيث كانا يترافعان ضد بعضهما البعض في إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة.وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت نقابة محامي حلوان الفرعية بيانًا عاجلاً أعربت فيه عن أسفها لتجاوز الزميلين داخل القضائي.وأعلنت النقابة عن فتح تحقيق نقابي عاجل وفوري في الواقعة، مشيرة إلى أنه تقرر استدعاء كافة الأطراف المعنية وشهود العيان لسماع أقوالهم يوم السبت المقبل، مؤكدة التزامها الكامل بالحياد التام وتطبيق صحيح القانون والإجراءات اللائحية بحق المخالفين.