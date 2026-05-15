المحكمة العليا السعودية تحدد موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا الذي أشار إلى أن "يوم السبت 1 / 11 / 1447ه حسب تقويم الموافق 18 / 4 / 2026م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1447ه ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 2 / 11 / 1447 - حسب تقويم أم القرى الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447".ودعا بيان المحكمة "عموم في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447-حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م".وأشار البيان الى ان "ترجو ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وتأمل المحكمةُ العليا ممَّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، الانضمامَ إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض".