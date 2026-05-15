الإمارات ترد على إيران: نرفض الاتهامات بشكل قاطع

وقال الإماراتي للشؤون الخارجية بن المرر، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية “بريكس” في الهند، إن “الإمارات ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات من الجانب الإيراني”.وذكرت في بيان، أن المرر شدد على رفض بلاده “أي تهديدات أو محاولات للتأثير على سياستها السيادية”، مؤكداً أن الإمارات “تحتفظ بحقها السيادي في اتخاذ تدابير دبلوماسية وقانونية وعسكرية لمواجهة أي تهديدات أو أعمال عدائية".وكان قد اتهم، الخميس، الإمارات بـ”التورط المباشر” في العمل العسكري ضد ، معتبراً أنها “امتنعت عن إدانة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وسمحت باستخدام أراضيها لقصف الأراضي الإيرانية”.