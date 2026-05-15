وذكر بيان للخارجية الأمريكية، "تم تمديد وقف إطلاق النار بين وإسرائيل لمدة 45 يوما".وأضاف البيان، "ستعقد جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الثاني والثالث من الشهر المقبل".