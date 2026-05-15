"شبح القسام".. من هوَ عز الدين الحداد الذي اعلنت اسرائيل اغتياله؟

وعز الدين الحداد المسؤول الكبير في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، والملقب بـ"شبح القسام"، يعد القائد الأول للجناح العسكري، وأبرز قادة الحركة في قطاع .ويقود الحداد الجناح العسكري في واحدة من أصعب الظروف التي مرت على حركة حماس، خاصة بعد اغتيال غالبية أعضاء القيادتين السياسية والعسكرية للحركة المتواجدين في قطاع غزة خلال الحرب، وأبرزهم ومحمد الضيف ومروان ومحمد السنوار، الذي تردد أنه كان قائد الجناح العسكري بعد اغتيال الضيف.وبسبب حجم الاغتيالات الذي طال الصف الأول والثاني والثالث وحتى الرابع في قيادة "القسام"، أوكلت مهمة قيادة "القسام" إلى الحداد المكنى بـ"أبو صهيب"، وهو واحد ممن انتموا مبكرا للقسام والذي سبق وأن نجا من عدة محاولات اغتيال.ووفق ما يتوفر من معلومات فإن مهمة قيادة "القسام" أوكلت له بعد اغتيال ومن قبله نائبه ، إلى جانب الذي اغتالته تل أبيب في ضربة جوية استهدفت خان ، ليصبح هذا الرجل هو المطلوب رقم واحد لإسرائيل التي رصدت مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.والحداد كان خلال فترة الحرب يتولى مهمة قيادة "القسام" في ، وهو واحد من أكبر ألوية الحركة في القطاع وأهمها، وشاركت المجموعات التي تخضع لسلطته في الهجوم الكبير الذي نفذته "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023 بقوة على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة، وقد كان من أبرز مخططي الهجوم.وكان اسمه حتى فترة ما قبل الحرب يتردد كأحد أبرز قادة حماس المؤثرين في القطاع.وهذا الرجل الذي انضم لحركة حماس في العام 1987، عاش في فترة شبابه الأولى أحداث انتفاضة الحجارة لينتمي للجناح العسكري، ويتدرج في المناصب من عنصر إلى قائد فصيل إلى قائد كتيبة إلى أن أصبح قائد لواء غزة، ولتقع تحت سلطته لاحقا بعد الاغتيالات الكبيرة قيادة الجناح العسكري، ويتردد أن هذا الرجل كان من المسؤولين عن جهاز الاستخبارات في "القسام".