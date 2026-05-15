الكشف عن رسالة من السنوار إلى السيد نصر الله قبيل هجوم 7 أكتوبر

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة تضمنت اعتذاراً لنصر الله عن عدم إبلاغه مسبقاً بموعد الهجوم، إلى جانب طلب دعم ومشاركة من لضمان نجاح العملية.وقال الكاتب الإسرائيلي إن الوثيقة عُثر عليها داخل أحد مقرات حماس تحت الأرض في قطاع بعد أشهر من اندلاع الحرب، معتبراً أنها تكشف “تفاصيل تتعلق بالتنسيق والطلبات التي وجهتها قيادة حماس إلى حزب الله في الساعات الأولى للهجوم”.وأضافت الصحيفة أن الرسالة تضمنت تحذيراً من “ثمن التردد” في الانخراط بالمواجهة، إضافة إلى تصور عسكري يعتمد على هجمات صاروخية مكثفة ومنسقة من عدة جبهات لإرباك منظومات الدفاع الإسرائيلية واستهداف البنية العسكرية والاستراتيجية.كما أشارت “معاريف” إلى أن الوثيقة أوصت بتجنب الخطاب العلني الداعي إلى “تدمير إسرائيل”، والتركيز بدلاً من ذلك على “الالتزام بالقرارات الدولية” لتقليل احتمالات تدخل أطراف دولية إلى جانب .ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الوثيقة أو مضمونها، كما لم يصدر تعليق رسمي من حماس أو حزب الله بشأن ما ورد في التقرير.