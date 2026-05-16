ترامب يعلن القضاء على أخطر إرهابي في العالم

وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيل"، "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت قوات أمريكية شجاعة والقوات المسلحة النيجيرية، بنجاح تام، عملية دقيقة التخطيط وشديدة التعقيد للقضاء على أخطر إرهابي نشط في العالم".وأضاف: " المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم على مستوى العالم، كان يعتقد أنه قادر على الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر كانت تزودنا بالمعلومات حول تحركاته وأنشطته. لن يعود بعد اليوم لإرهاب شعوب إفريقيا أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين".ولفت إلى أنه "مع القضاء عليه (أبو بلال المينوكي)، تكون العمليات العالمية لتنظيم داعش قد تلقت ضربة كبيرة أضعفت قدراته بشكل ملحوظ".وختم ترامب منشوره بالتوجه بالشكر إلى حكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية".