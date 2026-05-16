الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
دوليات
2026-05-16 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,955 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أصدرت
وزارة الخارجية
الأميركية، اليوم السبت، بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب
حزب الله
العراقية
محمد باقر
الساعدي
.
وقالت الوزارة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، "نرحب باعتقال القيادي في كتائب
حزب الله
العراقية
محمد باقر
الساعدي
ونقله للولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت ان "الساعدي متهم بتوجيه آخرين وتحريضهم لشن هجمات ضد مصالح
الولايات المتحدة
وقتل أمريكيين وسيواجه العدالة".
وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت اعتقال المواطن العراقي محمد
باقر
سعد
داوود
الساعدي.
وأوقف الساعدي، وهو قائد مرتبط بكتائب حزب الله العراقية، في
تركيا
ونقل مباشرة إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات فدرالية تتعلق بالإرهاب.
ووفقا لشكوى جنائية فدرالية كشف عنها في مانهاتن، يتهم الساعدي بالتخطيط لـ 18 هجوما إرهابيا على الأقل في أوروبا وكندا منذ أواخر شباط.
وصرح مسؤولون أمريكيون أن الساعدي خطط أيضا لعمليات داخل الولايات المتحدة، وتحديدا تعهد بدفع آلاف الدولارات لاستهداف مؤسسة يهودية/كنيس في
مدينة نيويورك
.
وذكر المحققون الفدراليون أن "الساعدي أدار هذه العمليات ردا على الإجراءات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد
إيران
".
ونقل الساعدي إلى الأراضي الأمريكية تحت حراسة مشددة، ويخضع لاستجوابات أولية قبل مثوله أمام المحكمة الفدرالية.
