الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، "نرحب باعتقال القيادي في كتائب العراقية ونقله للولايات المتحدة الأمريكية".وأضافت ان "الساعدي متهم بتوجيه آخرين وتحريضهم لشن هجمات ضد مصالح وقتل أمريكيين وسيواجه العدالة".وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت اعتقال المواطن العراقي محمد سعد الساعدي.وأوقف الساعدي، وهو قائد مرتبط بكتائب حزب الله العراقية، في ونقل مباشرة إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات فدرالية تتعلق بالإرهاب.ووفقا لشكوى جنائية فدرالية كشف عنها في مانهاتن، يتهم الساعدي بالتخطيط لـ 18 هجوما إرهابيا على الأقل في أوروبا وكندا منذ أواخر شباط.وصرح مسؤولون أمريكيون أن الساعدي خطط أيضا لعمليات داخل الولايات المتحدة، وتحديدا تعهد بدفع آلاف الدولارات لاستهداف مؤسسة يهودية/كنيس في .وذكر المحققون الفدراليون أن "الساعدي أدار هذه العمليات ردا على الإجراءات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد ".ونقل الساعدي إلى الأراضي الأمريكية تحت حراسة مشددة، ويخضع لاستجوابات أولية قبل مثوله أمام المحكمة الفدرالية.