قوة أمنية تعتقل البرغوث.. ما علاقتها بمنى واصف؟

ولكن التطور الذي برز خلال الساعات الأخيرة أعطى للقضية بعدا جنائيا أكثر منه سياسيا حين أعلن الأمن الجنائي في دمشق أنه اعتقل المواطنة السورية-الأمريكية البرغوث، في 5 أيار لاتهامها بسرقة منزل أم زوجها الفنانة .وأشار إلى أن هذه الأخيرة رفعت دعوى قانونية ضد البرغوث الأمر الذي أدى لتحرك وبدء إجراءات التحقيق الجنائي المعتادة.وشدد مصدر مطلع على عدم وجود أي أبعاد سياسية للتوقيف أو ارتباطه بنشاط البرغوث على منصات التواصل الاجتماعي.وأكد علم ذوي البرغوث بتفاصيل التوقيف ومجريات القضية منذ بدايتها.وفقا للمصدر الذي أكد أن الملف جنائي بحت ولا يندرج تحت بند "الاعتقال" السياسي.