اسرائيل تدعو لإخلاء 9 قرى لبنانية وتعلن الهجوم على البنى التحتية لحزب الله

وأصدر الجيش الإسرائيلي "تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في قبل هجمات جوية تستهدف ".وصدرت تعليمات لسكان قعقاعية الصنوبر وكوثرية الصياد والمرونية والغسانية والتفاحة وإرزاي وبابلية وإنصار والبيسارية بالابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب صحيفة تايمز أوف في موقعها الإلكتروني.وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل أفيخاي أدرعي: "في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي مضطر للتحرك ضده بالقوة، ولا ينوي إلحاق الأذى بكم".وتابع "بدأنا هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب ".يأتي التحذير بالإخلاء لشن هجمات رغم إعلان الأميركية، أمس الجمعة، على موافقة إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 45 يوما، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات أُجريت في .وهذا هو التمديد الثاني لوقف إطلاق النار الذي أعلن في الأصل في منتصف نيسان الماضي، وتم تمديده في 23 من ذلك الشهر.