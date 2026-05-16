جمعت معلومات عن مسؤولين.. تركيا تعلن تفكيك "شبكة تجسس" دولية

وذكر بيان للوكالة، انها حددت 9 أفراد تورطوا في شبكة التجسس يعملون لصالح "جهازي استخبارات أجنبيين مختلفين، لافتاً إلى أنه تم اعتقال 7 منهم بينهم رئيس الشبكة، وتبين أن اثنين آخرين من أعضاء الشبكة، كانا مسجونين بالفعل بتهم أخرى.وأوضح، أن الشبكة تولت مسؤولية "جمع معلومات حساسة عن منظمات ، والجمعيات، والجماعات العرقية، والمسؤولين الحكوميين في ، ويرسلونها إلى أجهزة استخبارات أجنبية".وبحسب البيان، فإن "هذه العملية لم تكشف عن هويات أعضاء الشبكة فحسب، بل كشفت أيضا عن هيكل الشبكة، وبروتوكولات الاتصال، والأهداف الاستراتيجية لأجهزة المخابرات الأجنبية في تركيا".