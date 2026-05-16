رسوم ومرور للاصدقاء والمتعاونين.. آلية إيران لتنظيم حركة الملاحة في هرمز

وقال عزيزي في منشور على منصة "إكس": "في إطار سيادتها الوطنية وضمانات أمن التجارة الدولية، طورت آلية احترافية لتنظيم حركة السفن في عبر مسار محدد، سيتم الكشف عنه قريباً".وأضاف: "لن يُسمح باستخدام هذه الآلية إلا للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، وسيتم تحصيل رسوم على الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية".