بعد ترامب.. بوتين يزور الصين الأربعاء والخميس

وقال الكرملين في بيان، إن زيارة ، التي تأتي بدعوة من شي، تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي وصفها بأنها "أساسية للعلاقات بين الدولتين".وسيناقش بوتين مع الرئيس الصيني ، وفق بيان الكرملين، العلاقات الثنائية، ويتبادلان وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية.وذكرت "بلومبرغ"، أن من المقرر أن يوقع الجانبان عقب المحادثات بياناً مشتركاً، وعدداً من الاتفاقيات الحكومية الثنائية ووثائق أخرى.