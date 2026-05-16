واشنطن تتهم "جماعات" بالحصول على أموال من الميزانية الأمريكية

وأضاف فانس وفق نيوز، متحدثا عن حالات إساءة استخدام الأموال المخصصة بموجب البرامج الفيدرالية التي تم تحديدها في : "لقد سجلنا بالتأكيد أن سلطات عدد من الدول الأخرى والمنظمات الإرهابية الأجنبية كانت تثري نفسها من خلال هذه الموارد".

ولم يُحدد فانس المجموعات والبرامج التي يقصدها بالضبط، وفقط أشار إلى وجود حالات لمهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة حصلوا على مساعدات مالية من الحكومة بطرق احتيالية، وقاموا بتحويل هذه الأموال إلى عصابات العاملة في دول اللاتينية. وتعتبر العديد من هذه العصابات جماعات إرهابية.



وتابع فانس القول: "إنه أمر لا يُصدق: أنت تدفع ، وتذهب هذه الأموال إلى الإرهابيين، بينما تحاول دولتك منع هؤلاء الإرهابيين من قتل أمريكيين آخرين. إنه لأمر صادم، لكن هذا ما يحدث عندما تغض الطرف عنهم".



وفي أوائل نيسان الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي أن فانس سيكون مسؤولا عن مكافحة عمليات الاحتيال في الولايات المتحدة.