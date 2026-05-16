الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 100 هدف جنوبي لبنان

وقال المتحدث عبر منصة "إكس": "في وقت سابق يوم السبت، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع رصد، وبنى تحتية، ومستودع وسائل قتالية تابع لحزب الله، في مناطق عدة ".وأضاف أن "تلك المناطق انطلق منها عناصر لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني "، بحسب قوله.وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي هاجم يوم الجمعة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب "، مضيفا "في حوادث عدة مختلفة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أطلق حزب الله قذائف هاون، وطائرات مسيرة مفخخة سقطت قرب المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".