إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

وأضافت الصحيفة نقلا عن في المقاطعة اليوم السبت، أن "نتائج فحص أحد الذين يخضعون للعزل جاءت إيجابية مبدئيا لفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية تأثرت بتفشي متحور الأنديز من الفيروس في الأسابيع الأخيرة".وقالت مسؤولة العامة في المقاطعة بوني ، السبت، إن "المريض بدأ يعاني من أعراض خفيفة، تشمل الحمى والصداع قبل يومين، وقد نقل إلى مستشفى في ، حيث خضع للتقييم والفحوصات اللازمة".وأشارت الجهات الرسمية إلى أن احتمالات انتشار الفيروس على نطاق واسع ما تزال محدودة ومنخفضة حتى الآن.ويؤكد مسؤولو الصحة أن فيروس "هانتا" ينتشر عادة عبر فضلات القوارض، ولا ينتقل بسهولة بين البشر، إلا أن متحور الأنديز، الذي رصد في هذا التفشي، قد يكون قادرا على الانتقال بين البشر في حالات نادرة.