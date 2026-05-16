حزب الله يعلن استهداف "ثكنة إسرائيلية" بمسيرات

أعلن اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف "ثكنة إسرائيلية" بمسيرات.

وقال ، "استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية ثكنة يعرا"، مضيفا "استهدفنا بمسيرتين مقرا قياديا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي ".

وأضاف "فجرنا عبوات ناسفة بجرافة إسرائيلية ثالثة كانت تحاول التقدم من رشاف إلى حداثا جنوبي لبنان".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان مساء السبت، أن الجيش هاجم في نهاية الأسبوع نحو 100 هدف في مناطق مختلفة جنوبي لبنان.