استخبارات "الناتو" تكشف مفاجأة عن ترسانة إيران الصاروخية

وأوردت الصحيفة: "حذرت وكالات استخباراتية من أن لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشآتها تحت الأرض".

وبحسب مصادر الصحيفة، تعتقد استخبارات " " أن إيران احتفظت بما لا يقل عن 60% من قدراتها الصاروخية. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لهذه المصادر، تعتقد الاستخبارات الأمريكية أن 90% من مواقع الإطلاق والمستودعات العسكرية الإيرانية أصبحت الآن "صالحة جزئيا أو كليا للعمل".



وأشارت "الإندبندنت" إلى أن إيران قادرة على مواصلة الصراع مع لشهور أخرى.



وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. وفي 8 أبريل، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر .