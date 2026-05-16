اختطاف 42 طفلا من قرية في نيجيريا

وأوضح محمد علي ندومي عضو عن دائرة جنوبي البلاد، أن الفتيات والصبية جرى خطفهم الجمعة خلال هجوم واسع النطاق على قرية موسى بولاية بورنو.وبحسب ندومي، تم اختطاف 28 طفلا من مدرسة ابتدائية وأربعة آخرين من مدرسة ثانوية، إضافة إلى 10 أطفال تم خطفهم من منازلهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وأضاف أن الخاطفين وصلوا إلى القرية على متن دراجات نارية.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.