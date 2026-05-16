سوريا تكشف إحصائية للعائدين طوعا من لبنان

وقال مازن في تدوينة له على منصة "إكس"، إن أكثر من 3 ملايين و415 ألف مسافر عبروا المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينهم مليون و266 ألفا قدموا من .وأشار المدير إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا طوعا من لبنان خلال الفترة ذاتها.وعبر علوش عن حرص الهيئة على "تقديم كل التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية، وتبسيط الإجراءات، والتواصل مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعابرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم".