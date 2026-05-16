ألمانيا.. اعتقال 15 شخصا شاركوا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

وشهدت ، السبت، مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، إحياء للذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية.وجاء في البيان المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "لقد انتهى الحدث الذي شارك فيه ما يصل إلى ألفي شخص. وحتى الآن، تم احتجاز 15 شخصا مؤقتا لارتكابهم مخالفات. وقد أصيب أحد زملائنا بجروح طفيفة ولكنه استمر في أداء واجبه".وبحسب الشرطة الألمانية، قام بعض المشاركين في الفعالية بالتعدي على رجال الأمن والشرطة والصحفيين، كما سمعت شعارات محظورة في .