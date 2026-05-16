"فتاكة".. انتشار سلالة نادرة من "إيبولا" في دولة إفريقية

وقال لمراكز والوقاية منها في إفريقيا جان كاسييا، خلال إحاطة عبر الإنترنت، إن الأعراض ظهرت على أول حالة في 24 أبريل ما أدى إلى تأخر في اكتشاف التفشي لمدة أربعة أسابيع سمح بانتقال واسع وخارج عن السيطرة داخل المجتمعات.وأضاف جان كاسييا أن نحو 336 حالة محتملة تم الإبلاغ عنها معظمها في منطقتي مونغبوالو ورامبارا الصحيتين في إقليم إيتوري قرب الحدود مع أوغندا، مع تسجيل إصابات محتملة إضافية في العاصمة الإقليمية بونيا.وأوضح المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أن أربع وفيات فقط تم تأكيدها مخبريا بين الحالات الإيجابية.وذكر كاسييا: "كل يوم تمثل هذه المنطقة أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا"، وتابع قائلا: "لهذا السبب نحن بحاجة إلى تغطية المنطقة وتغطية القارة، وأنا أدعو الشركاء لدعم البلدان الأكثر عرضة للخطر".إلى ذلك، أكدت اختبارات للأبحاث الطبية الحيوية في أن التفشي ناتج عن سلالة "بونديبوغيو" وهي سلالة لم تسجل سوى في حالتي تفش سابقتين فقط في أوغندا عام 2007 وشرق عام 2012.وتجاوز عدد الوفيات والحالات المشتبه بها في هذا التفشي مجموع ما سُجل في هذين الانتشارين السابقين مجتمعين.