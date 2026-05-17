السعودية تحدد موعد تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ

وقال نص بيان : "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد، فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (206 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1447هـ أن يوم السبت 1/ 11/ 1447هـ ـ حسب تقويم ـ الموافق 18/ 4/ 2026م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1447هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 2/ 11/ 1447هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 19/ 4/ 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ".وأضافت المحكمة العليا في : "فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد، الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ -حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17/ 5/ 2026م".وأردفت المحكمة: "وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".وختم البيان: "وتأمل المحكمةُ العليا ممَّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمامَ إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".