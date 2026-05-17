البيت الأبيض ينشر صورة رمزية لترامب على طريقة "جيمس بوند"

وبالتزامن مع هذه الصورة الرمزية، وجه رسالة شديدة اللهجة عبر منصته "تروث سوشيال"، ألمح فيها إلى قرب تحرك عسكري جديد ضد ، حيث كتب عبارة: "الهدوء الذي يسبق العاصفة".ونشر ترامب صورة له تظهر خلفه عاصفة ضخمة وعدد من السفن الحربية، وهو ما فسرته الدوائر السياسية كإشارة مباشرة لاحتمالية شن هجوم عسكري وشيك.وفي تصريحات أدلى بها لقناة "بي إف م" (BFM) الفرنسية، أكد ترامب أن إيران ستواجه "أوقاتاً عصيبة للغاية" إذا لم تتوصل إلى اتفاق.مضيفاً: "الإيرانيون يرغبون في التفاوض، لكنني لست متأكداً بعد من إمكانية عقد اتفاق".وأردف بلهجة حادة: "إذا لم تعجبني الجملة الأولى من المقترح الإيراني، فسألقي به في سلة المهملات؛ أمام خيارين: إما الاتفاق أو السحق".من جانبها، نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مرجحة انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.في سياق متصل، أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، خلال جلسة استماع في ، أن الجيش لديه "خطط لتطوير الهجمات عند الضرورة".مشيراً إلى أن عملية "الغضب الملحمي" التي توقفت الشهر الماضي، قد تستأنف نشاطها خلال الأيام القليلة القادمة.ووفقاً لمصادر عسكرية، تشمل الخيارات المطروحة شن غارات جوية مكثفة تستهدف قواعد والبنية التحتية العسكرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تتضمن إنزال قوات خاصة داخل العمق الإيراني للسيطرة على المعدات النووية، لا سيما في منشأة أصفهان الذرية.