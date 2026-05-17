البيت الأبيض ينشر صورة رمزية لترامب على طريقة "جيمس بوند"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نون النسوة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فتاكة".. انتشار سلالة نادرة من "إيبولا" في دولة إفريقية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564211-639146004374295621.jpg
البيت الأبيض ينشر صورة رمزية لترامب على طريقة "جيمس بوند"
دوليات
2026-05-17 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد
17 أيار/مايو
2026، صورة للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يظهر فيها بشخصية العميل السينمائي الشهير
جيمس بوند
تحت مسمى "العميل 007"، مرفقة بشعار الحملة الشهير "لنجعل
أمريكا
عظيمة مرة أخرى".
وبالتزامن مع هذه الصورة الرمزية، وجه
ترامب
رسالة شديدة اللهجة عبر منصته "تروث سوشيال"، ألمح فيها إلى قرب تحرك عسكري جديد ضد
إيران
، حيث كتب عبارة: "الهدوء الذي يسبق العاصفة".
ونشر ترامب صورة له تظهر خلفه عاصفة ضخمة وعدد من السفن الحربية، وهو ما فسرته الدوائر السياسية كإشارة مباشرة لاحتمالية شن هجوم عسكري وشيك.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "بي إف م" (BFM) الفرنسية، أكد ترامب أن إيران ستواجه "أوقاتاً عصيبة للغاية" إذا لم تتوصل إلى اتفاق.مضيفاً: "الإيرانيون يرغبون في التفاوض، لكنني لست متأكداً بعد من إمكانية عقد اتفاق".
وأردف بلهجة حادة: "إذا لم تعجبني الجملة الأولى من المقترح الإيراني، فسألقي به في سلة المهملات؛
طهران
أمام خيارين: إما الاتفاق أو السحق".
من جانبها، نقلت صحيفة "
نيويورك
تايمز" عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مرجحة انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.
في سياق متصل، أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، خلال جلسة استماع في
الكونغرس
، أن الجيش لديه "خطط لتطوير الهجمات عند الضرورة".
مشيراً إلى أن عملية "الغضب الملحمي" التي توقفت الشهر الماضي، قد تستأنف نشاطها خلال الأيام القليلة القادمة.
ووفقاً لمصادر عسكرية، تشمل الخيارات المطروحة شن غارات جوية مكثفة تستهدف قواعد
الحرس الثوري
والبنية التحتية العسكرية، بالإضافة إلى سيناريوهات تتضمن إنزال قوات خاصة داخل العمق الإيراني للسيطرة على المعدات النووية، لا سيما في منشأة أصفهان الذرية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
البيت الابيض يكشف الخيار الأقرب لترامب بشأن ايران
09:52 | 2026-02-24
البيت الابيض يكشف عن "فرصة حقيقية" للاتفاق مع ايران
14:14 | 2026-03-30
البيت الابيض يتوقع انتهاء الحرب ضد ايران في "الامد القريب"
08:32 | 2026-03-17
البيت الأبيض بشأن "الصراع مع إيران": قد ينتهي خلال ستة أسابيع
13:02 | 2026-03-15
البيت الأبيض ينشر صورة رمزية
لترامب على طريقة "جيمس بوند"
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
17 أيار/مايو
الحرس الثوري
سومرية نيوز
الدوائر ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد عيدي الاضحى والغدير
محليات
38.66%
08:00 | 2026-05-16
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد عيدي الاضحى والغدير
08:00 | 2026-05-16
قطع 3 طرق رئيسية في بغداد
محليات
28.18%
05:46 | 2026-05-16
قطع 3 طرق رئيسية في بغداد
05:46 | 2026-05-16
الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
دوليات
16.83%
01:35 | 2026-05-16
الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
01:35 | 2026-05-16
الشتاء باق في العراق.. الحرارة دون الأربعين وزخات مطر رعدية
محليات
16.33%
01:58 | 2026-05-16
الشتاء باق في العراق.. الحرارة دون الأربعين وزخات مطر رعدية
01:58 | 2026-05-16
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
ناس وناس
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
ناس وناس
حي العامل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-17
نشرة أخبار السومرية
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-16
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
بعد استهداف "مُسير".. الإمارات: مستويات الإشعاع في محطة "براكة" النووية طبيعية
08:58 | 2026-05-17
الجنائية الدولية: لم نصدر مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين
08:30 | 2026-05-17
عملية اشتركت بها 3 دول.. تفكيك شبكة احتيال في دبي
08:19 | 2026-05-17
تقرير أمريكي صادم.. الكشف عن قاعدة إسرائيلية ثانية في العراق
07:51 | 2026-05-17
5 مطالب أمريكية على طاولة إيران مقابل إنهاء الحرب
06:12 | 2026-05-17
إيران: امريكا دخلت في فخ استراتيجي
05:51 | 2026-05-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.