إيران: امريكا دخلت في فخ استراتيجي

وقال أكبر ولايتي في منشور له على منصة "إكس"، إن "الدبلوماسية العقيمة لترامب في بكين وعودته خالي الوفاض من ، بالإضافة إلى حالة العجز والغضب التي تعيشها بعد انكشاف خبر السفر لرئيس وزراء نيتنياهو إليها، والتلفيقات المشوهة للبنتاغون، كلها تكشف عن أزمة في التقديرات الاستراتيجية داخل ".وأضاف أكبر ولايتي، أنه "في مثل هذه الظروف، فإن تهديدات التي تشتعل بنفخ تل أبيب، ليست سوى "الدخول في فخ استراتيجي".وقال: "السقوط في هذا البئر بحبل إسرائيل له ثمن باهظ؛ قريبا، سيتعين على واشنطن أن تبحث بالفانوس عن بقايا مكانتها في ".في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة، مشيرا إلى أنه إذا نفذ ترامب تهديده بحقنا فستواجه مصالح وجيشها سيناريوهات هجومية مفاجئة.