5 مطالب أمريكية على طاولة إيران مقابل إنهاء الحرب

وبحسب الوكالة، اشترطت عدم دفع أي تعويضات لإيران، إلى جانب تسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب.كما تضمنت الشروط الأميركية، وفق "فارس"، الإبقاء على تشغيل مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية، وعدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة.وأضافت أن واشنطن اشترطت أيضًا ربط وقف الحرب في جميع الساحات بمسار المفاوضات الجارية، فيما اعتُبر أحد أكثر البنود حساسية في الطرح الأميركي.وتأتي هذه التسريبات في ظل استمرار الجمود الذي يخيّم على المفاوضات الأميركية – الإيرانية، بعد فشل الجولات الأخيرة في تحقيق اختراق حاسم، وسط تبادل للضغوط السياسية والعسكرية بين الطرفين.