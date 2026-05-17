تقرير أمريكي صادم.. الكشف عن قاعدة إسرائيلية ثانية في العراق

وأشار التقرير إلى أن هذه القواعد اللوجستية، التي كانت معلومة لأجهزة الاستخبارات والقيادة الأمريكية، وفرت ممرا خلفيا لطائرات حربية وفرق كوماندوز إسرائيلية تنطلق نحو أهداف داخل العمق الإيراني، قبل أن تعود لتستقبل في هذه المواقع المنعزلة عن أي رقابة عراقية.وأوضحت المصادر أن الموقعين، اللذين ظهرا على شكل مهابط طائرات ونقاط إمداد مخبأة في القاحلة، سوقا داخليا لواشنطن وبغداد كأماكن مخصصة لعمليات استطلاع أو دعم مكافحة الإرهاب، لكن ملفات استخباراتية مسربة تبين استخدامها في مهام هجومية مباشرة ضد منشآت إيرانية.وبحسب التقرير، أثار اكتشاف هذا الواقع ارتباكا سياسيا كبيرا في ، إذ تناقشت الأوساط العراقية الرسمية بين إنكار لهذه البنية العسكرية الأجنبية، وبين الاعتراف الضمني بـ"تجاوزات".