الجنائية الدولية: لم نصدر مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين

وذكرت المحكمة، أنها لم تصدر مذكرات توقيف جديدة ضد ، ووصفت تقريرا عن مذكرات اعتقال جديدة تتعلق بإسرائيل بأنه "غير دقيق".كانت هآرتس قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين، مشيرا إلى أن المذكرات تستهدف سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، وأن توقيت إصدارها غير معروف.