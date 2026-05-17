بعد استهداف "مُسير".. الإمارات: مستويات الإشعاع في محطة "براكة" النووية طبيعية

وذكرت الوكالة على منصة "إكس": أبلغت دولة الإمارات بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم تسجل أي إصابات بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيّرة صباح اليوم في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي للمحطة".وأضافت: "تتابع الذرية الوضع عن كثب، وهي على اتصال دائم مع سلطات دولة الإمارات، ومستعدة لتقديم المساعدة عند الحاجة".وأفاد مكتب ‏ الإعلامي في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق إثر هجوم بطائرة مسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.