"إسرائيل" تنذر سكان 4 بلدات جنوبي لبنان: ابتعدوا ألف متر

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة أكس، "انذار عاجل الى سكان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ارزي (صيدا)، المروانية، البابلية، البيسارية.. في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".وأضاف، "حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة"، مردفاً: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".