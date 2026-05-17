"إسرائيل" تعلن اغتيال القائد في حماس بهاء بارود

وقال الجيش في بيان، "استهدفنا بهاء بارود القائد بهيئة عمليات تابعة لحماس في يوم أمس وتم القضاء عليه".وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن بارود "عمل خلال الحرب لاسيما في الأسابيع الأخيرة، على التخطيط ودفع العديد من الهجمات ضد قوات الجيش والمستوطنين".وأضاف البيان أن القيادي المستهدف كان يشكل ما وصفه بـ "التهديد المباشر والفوري" لقوات الاحتلال في الميدان، مما استدعى استهدافه بضربة جوية وصفت بالمحدودة والدقيقة.