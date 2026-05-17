اول رد رسمي على قصف الامارات بمسيرات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 مسيّرات دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية للبلاد"، مبينة ان "إحدى المسيرات أصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بالظفرة".وأضافت ان "البحث جار لمعرفة مصدر الاعتداءات وسنكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات".